НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 февраля
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Сегодня, 25 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели одну встречу, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Смит) – 15:07 (pp) 1:1 Моррисси – 59:34 2:1 Шайфли (Элерс, Коннор) – 61:33
Одна игра продолжается в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
1 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Мур (Байфилд, Спенс) – 10:30 (pp) 1:1 Макнэбб (Гертл, Корчак) – 30:26 1:2 Стоун (Ханифин, Хауден) – 36:41
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 84 очка после 57 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 85 очками после 58 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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