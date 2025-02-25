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Александр Овечкин — лидер НХЛ текущего сезона по количеству голов, забитых с левого фланга

Александр Овечкин — лидер НХЛ текущего сезона по количеству голов, забитых с левого фланга
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — лидер в НХЛ текущего сезона по количеству голов, забитых с левого фланга. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин забросил 13 шайб с левого фланга. Вторую строчку занимают форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос и нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне — по 12 голов.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.

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