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Ротенберг: Россия не смотрит в 2028 год, мы хотим вернуться быстрее

Ротенберг: Россия не смотрит в 2028 год, мы хотим вернуться быстрее
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Главный тренер СКА и руководитель штаба сборных команд России по хоккею Роман Ротенберг заявил о желании вернуться к международным соревнованиям как можно скорее.

«Мы все работаем, чтобы как можно быстрее сборная России вернулась, играла на высоком уровне и побеждала. Мы не смотрим так далеко до Кубка мира в 2028 году. Мы хотим вернуться как можно быстрее. Это могут быть и товарищеские матчи, и турниры, по которым мы договоримся совместно с другими федерациями.

Это могут быть и Объединённые Арабские Эмираты, игры в Абу-Даби, Дубае. Мы можем любые варианты обсуждать, нам главное играть. Потому что это даёт развитие нашему хоккею и нашим игрокам. И в целом, когда вся страна болеет, мы обязаны эту радость подарить нашим болельщикам», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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