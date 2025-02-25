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Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
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Локомотив — Динамо М: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

«Локомотив» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 25 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Динамо» 25 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Локомотив» провёл 59 матчей и на данный момент расположился на первом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ярославской команды 89 очков.

Московское «Динамо» провело 57 игр и на данный момент расположилось на четвёртом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда Алексея Кудашова набрала 73 очка.

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