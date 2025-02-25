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Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в возрасте 39 лет

Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в возрасте 39 лет
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) забросил победную шайбу. Отметим, что в игре форвард записал на свой счёт хет-трик.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин забил свой шестой гол в возрасте 39 лет и повторил рекорд Бретта Халла, который забил шесть победных голов в сезоне-2003/2004.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.

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