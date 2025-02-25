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Лос-Анджелес Кингз — Вегас Голден Найтс, результат матча 25 февраля 2025, счет 5:2, НХЛ 2024-2025

14 сейвов Самсонова не спасли «Вегас» от гостевого поражения в игре с «Лос-Анджелесом»
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25 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Мур (Байфилд, Спенс) – 10:30 (pp)     1:1 Макнэбб (Гертл, Корчак) – 30:26     1:2 Стоун (Ханифин, Хауден) – 36:41     2:2 Мур (Фёгеле, Кемпер) – 40:42     3:2 Фёгеле (Байфилд) – 48:31     4:2 Эдмундсон (Кемпе, Байфилд) – 55:28     5:2 Фиала (Кемпе, Байфилд) – 57:41    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 11-й минуте первого периода Тревор Мур с передач Куинтона Байфилда и Джордана Спенса открыл счёт во встрече.

В середине второго периода Брейден Макнэбб с передач Томаша Гертла и Кейдана Корчака восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Марк Стоун с передач Ноа Ханифина и Бретта Хаудена вывел гостей вперёд.

На 42-й секунде третьего периода Тревор Мур с передач Уоррена Фёгеле и Дарси Кемпера сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Уоррен Фёгеле с передачи Куинтона Байфилда вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте периода Джоэль Эдмундсон забросил четвёртую шайбу «Кингз» во встрече. На 18-й минуте периода Кевин Фиала установил окончательный счёт в игре.

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 14 бросков по воротам.

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