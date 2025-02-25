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14 сейвов Самсонова не спасли «Вегас» от гостевого поражения в игре с «Лос-Анджелесом»

25 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 11-й минуте первого периода Тревор Мур с передач Куинтона Байфилда и Джордана Спенса открыл счёт во встрече.

В середине второго периода Брейден Макнэбб с передач Томаша Гертла и Кейдана Корчака восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Марк Стоун с передач Ноа Ханифина и Бретта Хаудена вывел гостей вперёд.

На 42-й секунде третьего периода Тревор Мур с передач Уоррена Фёгеле и Дарси Кемпера сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Уоррен Фёгеле с передачи Куинтона Байфилда вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте периода Джоэль Эдмундсон забросил четвёртую шайбу «Кингз» во встрече. На 18-й минуте периода Кевин Фиала установил окончательный счёт в игре.

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 14 бросков по воротам.