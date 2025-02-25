Нападающий СКА Матвей Короткий: не слежу за пресс-конференциями Ротенберга

Форвард СКА Матвей Короткий высказался о критике, с которой сталкивается петербургский клуб, и ответил на вопрос про пресс-конференции главного тренера команды Романа Ротенберга.

— Если честно, я вообще стараюсь интернет не читать. Если есть свободное время, то лучше посмотреть какой-то фильм, побыть с семьёй, а на комментарии на обращаю внимания.

— Роман Ротенберг неоднократно высказывался о вас в позитивном ключе. Следите ли вообще за его пресс-конференциями?

— Нет, как я и сказал, я вообще ничего не читаю — ни пресс-конференции, ни те комментарии, которые о нас пишут. Положительные или негативные комментарии — мне без разницы, я стараюсь отключиться от этого, — цитирует Короткого «ВсеПроСпорт».