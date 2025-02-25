Расписание матчей МХЛ на 25 февраля 2025 года

Сегодня, 25 февраля, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 14:30 МСК Стальные Лисы Магнитогорск Не начался Толпар Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК Авто Екатеринбург Не начался Ладья Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК Мамонты Югры Ханты-Мансийск Не начался Чайка Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК Русские Витязи Московская область Не начался МХК Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК Локо Ярославль Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК Алмаз Череповец Не начался Хорс-Карелия Кондопога Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Академия СКА-Юниор Московская область Не начался Тайфун Приморский край Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК АКМ-Юниор Тульская область Не начался МХК Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.