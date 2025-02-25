Расписание матчей МХЛ на 25 февраля 2025 года
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Сегодня, 25 февраля, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 14:30 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Не начался
Толпар
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
Ладья
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Не начался
МХК Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
Тайфун
Приморский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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