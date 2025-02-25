«Феноменально». Алексей Сопин — о результативности Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Феноменально оцениваю результативность Овечкина. У Александра вторая молодость, забивает голы, приносит пользу команде. Очень рад за него. Надеюсь, что он в этом сезоне побьёт рекорд Гретцки, а в следующем будет увеличивать отрыв. От себя хочу пожелать Саше всего самого наилучшего и чтобы не было никаких травм. Он всё сам понимает и планомерно идёт к своей цели», — цитируют Сопина «Известия».

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.