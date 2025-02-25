Жамнов: однажды кто-нибудь придёт и побьёт рекорд Овечкина, это неизбежно

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиатлз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Мы все надеемся, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне. Самый главный фактор — его здоровье: если он останется в хорошей форме, у него есть реальный шанс. Я не думаю, что Александр будет нервничать, приближаясь к рекорду. Он прошёл через всё на этом этапе своей карьеры — его больше ничто не может вывести из себя. У него стальные нервы, поэтому я бы не беспокоился о том, справится ли он с давлением.

Однажды кто-нибудь придёт и побьёт рекорд Овечкина. Это неизбежно. Но это вопрос десятилетий», — цитирует Жамнова RG.

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге на 12 шайб. На счету Александра Овечкина 882 гола.