«Надо изучать ярославский феномен!» Олимпийский чемпион — об игре «Локомотива» в сезоне

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Не в турнирной таблице, а в прессе остаётся немного в тени «Локомотив» — на мой взгляд, незаслуженно. Ярославль стабильно проходит дистанцию марафона, с минимальными спадами. Его лидерство в чемпионате не вызывает никаких сомнений. Надо изучать ярославский феномен!

— Что в нём хотите отметить?

— В первую очередь у «Локомотива» есть мощный фундамент — система молодёжного хоккея. В той же МХЛ наравне с Ярославлем может себя чувствовать только Санкт-Петербург с его многочисленными командами.

После некоторых кадровых метаний для «Локомотива» был найден правильный тренер — Игорь Никитин. Серьёзный, въедливый специалист, от которого, на мой взгляд, поспешно отказались в ЦСКА. У Никитина сильная тренерская команда, например, Дмитрий Юшкевич. Были ожидания, что «Локомотив» выстрелит ещё в прошлом сезоне, но в финальной серии с «Магниткой» совсем рядом с Кубком Гагарина что-то вдруг надломилось.

Это был болезненный удар. Судя по нынешнему чемпионату, уроки извлечены, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Сегодня, 25 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московское «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2