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Нападающий «Анахайма» Зеграс дисквалифицирован на три игры за удар в голову

Нападающий «Анахайма» Зеграс дисквалифицирован на три игры за удар в голову
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Форвард «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс дисквалифицирован на три матча Национальной хоккейной лиги за удар соперника в голову, сообщает пресс‑служба НХЛ.

В середине второго периода встречи с «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ) Зеграс ударил в голову форварда «красных крыльев» Майкла Расмуссена. Тревор во время игры удаления не получил. Зеграс должен будет выплатить денежный штраф в размере $ 89,8 тыс. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

23‑летний Зеграс в нынешнем сезоне провёл за «уток» 34 матча, где записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

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