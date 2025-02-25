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Евгений Кузнецов рассказал о своём отношении к проведению Турнира четырёх наций без России

Евгений Кузнецов рассказал о своём отношении к проведению Турнира четырёх наций без России
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о проведении Турнира четырёх наций без сборной России. В турнире, организованном НХЛ, приняли участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии, полностью составленные из игроков североамериканской лиги. Победу одержала сборная Канады, победившая в финале США (3:2 ОТ).

«Полные матчи не получалось смотреть, но хайлайты видел. Что касается отсутствия россиян на нём, к сожалению, такие реалии. Нам как спортсменам приходится только биться, терпеть, ждать и надеяться на лучшее», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

Ранее Кузнецов прокомментировал результаты анонимного опроса в СМИ, в котором генеральные менеджеры и руководители клубов КХЛ назвали его самым техничным и самым переоценённым игроком лиги.

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