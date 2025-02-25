Овечкин в шаге от повторения рекорда Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) записал на свой счёт хет-трик.

39-летний форвард столичного клуба набрал своё 46-е (29+17) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин отстаёт от рекорда Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет на один балл. Ларионов в сезоне-1990/2000 набрал 47 (9+38) очков за 79 встреч.

Рекорд НХЛ по очкам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу — 82 (39+43) очка в сезоне-1967/1968.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.