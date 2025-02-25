Овечкин в шаге от повторения рекорда Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет
Поделиться
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) записал на свой счёт хет-трик.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35 6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38 6:3 Скиннер – 55:05 7:3 Овечкин – 57:22
39-летний форвард столичного клуба набрал своё 46-е (29+17) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин отстаёт от рекорда Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет на один балл. Ларионов в сезоне-1990/2000 набрал 47 (9+38) очков за 79 встреч.
Рекорд НХЛ по очкам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу — 82 (39+43) очка в сезоне-1967/1968.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2025
-
12:34
-
12:25
-
12:20
-
12:07
-
11:50
-
11:31
-
11:12
-
11:05
-
10:47
-
10:33
-
10:18
-
10:05
-
09:47
-
09:35
-
09:26
-
09:15
-
09:03
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:23
-
08:05
-
07:30
-
07:03
-
07:00
-
06:25
-
06:22
-
06:09
-
00:44
-
00:26
-
00:00
- 24 февраля 2025
-
23:51
-
23:30
-
23:21
-
23:00