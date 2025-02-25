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Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года

Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года
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Нападающий Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым». Новое соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем чемпионате 31-летний канадский нападающий набрал уже 65 (41+24) очков в 52 матчах и занимает первую строчку в списке бомбардиров и снайперов текущего регулярного сезона КХЛ. Рекорд лиги по числу голов за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»). Всего в КХЛ на счету Ливо 112 (60+52) очков в 98 матчах.

Напомним, ранее о продлении соглашения в эксклюзивном интервью с «Чемпионатом» объявил хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы Джоша Ливо.

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