ВХЛ представила новый логотип плей-офф

OLIMPBET Чемпионат России — Всероссийская хоккейная лига представила логотип плей-офф-2025, сообщает пресс-служба ВХЛ.

Фото: ВХЛ

На традиционном щите изображён новый кубок, вручаемый победителю плей-офф, — Кубок чемпиона России. Стилизованное число 15 расположено в центре логотипа на кубке и отсылает к юбилейному 15-му сезону Всероссийской хоккейной лиги. В основании кубка размещён логотип ВХЛ.

Напомним, плей-офф стартует 22 марта, а борьбу за главный трофей смогут продолжить 16 сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата. Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».