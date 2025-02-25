Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ВХЛ представила новый логотип плей-офф

ВХЛ представила новый логотип плей-офф
Комментарии

OLIMPBET Чемпионат России — Всероссийская хоккейная лига представила логотип плей-офф-2025, сообщает пресс-служба ВХЛ.

Фото: ВХЛ

На традиционном щите изображён новый кубок, вручаемый победителю плей-офф, — Кубок чемпиона России. Стилизованное число 15 расположено в центре логотипа на кубке и отсылает к юбилейному 15-му сезону Всероссийской хоккейной лиги. В основании кубка размещён логотип ВХЛ.

Напомним, плей-офф стартует 22 марта, а борьбу за главный трофей смогут продолжить 16 сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата. Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Материалы по теме
Восхождение АКМ, спад «Югры» и «Горняка», решающие игры за плей-офф. Что происходит в ВХЛ?
Восхождение АКМ, спад «Югры» и «Горняка», решающие игры за плей-офф. Что происходит в ВХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android