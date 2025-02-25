«Есть провалы, и почему-то со слабыми соперниками». Сушинский об игре московского «Динамо»
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Чемпион мира Максим Сушинский высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
– Что можете сказать про московское «Динамо»?
– Динамовцы не поменяли игру с того сезона. Есть провалы, но почему-то они случаются со слабыми соперниками. На сильных настраиваются хорошо, почему-то на слабых не получается, — приводит слова Сушинского «Советский спорт».
Сегодня, 25 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московское «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Динамо» 25 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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