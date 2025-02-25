Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от заключительной части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня нас снова ждут топовые матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Идёт активная подготовка к плей-офф, осталось совсем немного встреч. Ожидаю, что в концовке регулярки многие тренеры, чьи команды точно попадают в топ-4, будут наигрывать различные сочетания для дальнейшего использования их в розыгрыше Кубка Гагарина. Как и обычно, важную роль будут играть вратари – без их уверенных действий до главного трофея не добраться.

Мы видим, что геополитическая коллаборация президентов двух великих держав – России и США – выходит на небывалый уровень в нынешнем столетии и является главным образующим эпохи. Мы все становимся свидетелями, как два сильных игрока разбираются с порядком во всём мире. Ну а слабый, как мы уже отмечали, кладёт голову на стол. Так было всегда. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.