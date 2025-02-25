Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров поделился ожиданиями от заключительной части регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Назаров поделился ожиданиями от заключительной части регулярного чемпионата КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от заключительной части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня нас снова ждут топовые матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Идёт активная подготовка к плей-офф, осталось совсем немного встреч. Ожидаю, что в концовке регулярки многие тренеры, чьи команды точно попадают в топ-4, будут наигрывать различные сочетания для дальнейшего использования их в розыгрыше Кубка Гагарина. Как и обычно, важную роль будут играть вратари – без их уверенных действий до главного трофея не добраться.

Мы видим, что геополитическая коллаборация президентов двух великих держав – России и США – выходит на небывалый уровень в нынешнем столетии и является главным образующим эпохи. Мы все становимся свидетелями, как два сильных игрока разбираются с порядком во всём мире. Ну а слабый, как мы уже отмечали, кладёт голову на стол. Так было всегда. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Нефтехимик» сносит грандов и мчится в плей-офф. «Волков» рано списывать?
«Нефтехимик» сносит грандов и мчится в плей-офф. «Волков» рано списывать?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android