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В НХЛ ответили на вопрос, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в марте

В НХЛ ответили на вопрос, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в марте
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, может ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге уже в марте.

«Это кажется возможным — может быть, даже вероятным», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) Овечкин записал на свой счёт хет-трик. Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.

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