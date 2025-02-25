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Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит матч со «Спартаком», Ротенберг назвал причину

Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит матч со «Спартаком», Ротенберг назвал причину
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что форвард Евгений Кузнецов не сыграет во встрече со «Спартаком» из‑за острого респираторного заболевания.

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25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В каком состоянии СКА подходит к матчу со «Спартаком»?
— В целом мы видим, как команда с каждой встречей делает шаг вперёд. Возвращаются ребята, которые долго не играли. Конечно, это влияет на их игровой тонус. В то же время мы видим, как у каждого хоккеиста есть стремление побеждать, через трудолюбие и работу мы растём как команда в целом.

Сегодня, к сожалению, не примет участие в матче Евгений Кузнецов. У него ОРВИ. Бывают вынужденные изменения в звеньях. Мы стараемся максимально стабилизировать состав к плей‑офф. А ведь стабильность — это признак мастерства. Но жизнь диктует свои правила, и мы вынуждены сделать изменения в звеньях с учётом болезни Кузнецова.

— Кто его заменит в составе?
— Вернётся Сергей Толчинский и сыграет в том звене, где он может себя реализовать. С теми ребятами, которые в последнее время очень много забивают, здорово играют. По сути, у нас будут точечные изменения в звеньях, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

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