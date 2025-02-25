Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов предположил, когда форвард СКА Иван Демидов будет готов к игре в НХЛ. Напомним, форвард задрафтован «Монреаль Канадиенс».

«Мы никогда не знаем наверняка, что происходит за кулисами драфта или какие обсуждения ведут команды. Люди могут спорить, стоило ли «Чикаго» выбирать Демидова, но в конечном итоге он был нужен «Монреалю» больше. Вот почему они его взяли.

Я думаю, что Демидов будет готов к НХЛ в следующем сезоне. Он один из самых одарённых молодых игроков, которых я видел. У многих ребят есть талант, но его карьерный путь будет зависеть от того, как он справится с предстоящими вызовами. Мне удалось провести с ним время на Матче звёзд — он умён, практичен и хорошо себя ведёт. Это важно. Я могу сказать о нём только хорошее, и я надеюсь, что он преуспеет в Северной Америке», — цитирует Жамнова RG.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 58 встреч, в которых забросил 18 шайб и отдал 28 результативных передач.