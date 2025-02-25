«Мне сейчас выделить особо некого». Вайсфельд оценил игру команд Востока КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил игру команд Восточной конференции КХЛ.

— Игра какой команды Востока вас больше всего привлекает?

— Мне кажется, тут всё волнами идёт. Вот одно время Уфа просто здорово играла. А сейчас у «Салавата» спад идёт. «Трактор» тоже в начале сезона очень хорошо играл, но потом немножечко сбавил обороты. Тот же «Автомобилист» — у него 11 побед подряд было. Тут нет одной команды, которая весь сезон держит уровень. У каждой были подъёмы и спады. Поэтому мне сейчас выделить особо некого. Чтоб кто-то один прям так выделялся — такого нет, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.