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Вайсфельд назвал факторы, благодаря которым «Локомотив» смог создать большой отрыв в КХЛ

Вайсфельд назвал факторы, благодаря которым «Локомотив» смог создать большой отрыв в КХЛ
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал факторы, благодаря которым «Локомотив» смог создать большой отрыв в турнирной таблице КХЛ.

— Справедливо, хотя меня удивляет именно такой большой отрыв.
— Я согласен, отрыв большой. То, что отрыв большой, — это удивление. Но, с другой стороны, это объяснимо, потому что у Ярославля очень системная команда, средний уровень игроков очень высокий, тренерский состав, первый вратарь — понятно, что Исаев был травмирован, но сейчас уже вернулся. То есть много факторов, которые как раз и указывают на то, что это никакая не сенсация, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 25 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московское «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Динамо» 25 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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