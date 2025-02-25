Вайсфельд назвал факторы, благодаря которым «Локомотив» смог создать большой отрыв в КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал факторы, благодаря которым «Локомотив» смог создать большой отрыв в турнирной таблице КХЛ.

— Справедливо, хотя меня удивляет именно такой большой отрыв.

— Я согласен, отрыв большой. То, что отрыв большой, — это удивление. Но, с другой стороны, это объяснимо, потому что у Ярославля очень системная команда, средний уровень игроков очень высокий, тренерский состав, первый вратарь — понятно, что Исаев был травмирован, но сейчас уже вернулся. То есть много факторов, которые как раз и указывают на то, что это никакая не сенсация, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 25 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московское «Динамо».