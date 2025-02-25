Вайсфельд оценил вероятность того, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в нынешнем сезоне

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил вероятность того, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге в нынешнем сезоне.

— Вы не сомневаетесь, что Овечкин побьёт рекорд в этом сезоне?

— Если травм не будет, то да, вероятность высока, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.