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Вайсфельд оценил вероятность того, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в нынешнем сезоне

Вайсфельд оценил вероятность того, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в нынешнем сезоне
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил вероятность того, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге в нынешнем сезоне.

— Вы не сомневаетесь, что Овечкин побьёт рекорд в этом сезоне?
— Если травм не будет, то да, вероятность высока, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.

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