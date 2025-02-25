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Артём Зуб рассказал об излюбленном приёме Никиты Кучерова в НХЛ

Артём Зуб рассказал об излюбленном приёме Никиты Кучерова в НХЛ
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб рассказал об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и о его излюбленном приёме.

«Куч не так быстр, как Макдэвид или Драйзайтль, но его хоккейный IQ просто зашкаливает.

Он замедляет игру, вытаскивает защитников с позиции, а затем делает идеальный пас. Его излюбленный приём — стянуть на себя пару защитников, дождаться, когда его товарищи по команде откроются, а затем отдать пас, на ситуацию с численным преимуществом. Защита от него — это в равной степени и правильное чтение как со стороны нападающих, так и со стороны защитников», — приводит слова Зуба RG.

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