Леонид Вайсфельд назвал команду КХЛ, которая его приятно удивила

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд заявил, что его удивила игра «Северстали» в текущем сезоне КХЛ.

— Если брать всю КХЛ, чья игра вас привлекает или удивляет? Может быть, «Локомотив»?

— «Локомотив» — да, но это ожидаемо было. Тут ничего удивительного. Скорее «Северсталь» можно отнести к приятному удивлению. А что касается «Локомотива», он по своему потенциалу и ресурсу и должен так играть. Это разве сенсация, что Ярославль на первом месте? Это ж не сенсация. Если б, например, «Витязь» был на первом месте — тогда понятно, сенсация. А «Локомотив» и должен где-то там быть, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.