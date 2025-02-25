«Это просто безумие». Артём Зуб — об игре против Овечкина и Кучерова в НХЛ

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб рассказал о своих впечатлениях от игры против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в НХЛ.

«Просто безумие думать об этом. Я был подростком, когда Овечкин уже доминировал в НХЛ. В России все мои ровесники восхищались ими. Теперь я играю против них. Когда мне удаётся остановить их, я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Зуба RG.

29-летний Артём Зуб в текущем сезоне провёл 32 игры, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее Артём Зуб рассказал об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и о его излюбленном приёме.