«Содержание игры просто отвратительное». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о «Сибири»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил игру новосибирской «Сибири» в последних встречах. Команда проиграла пять матчей подряд.

«Не по счёту плохо, а по сути плохо. Смотришь игру «Сибири» — даже не за что зацепиться. Прошедший матч, играли с «Адмиралом», прямым конкурентом — очень плохо выглядели, содержание игры просто отвратительное. Самое главное — лидеры не берут на себя ответственность, не показывают ту игру, которую от них ждут. Бек, например. Ответ простой — команде нужно сплочение. Думаю, Сергей Широков успокоит ребят. Капитан «Сибири» бывал в разных ситуациях, он знает, что надо команде в такой ситуации», — цитирует Потапова сайт КХЛ.