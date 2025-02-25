Экс-защитник СКА: в защите армейцам надо подсобраться, забивать-то есть кому

Бывший защитник СКА Максим Кузнецов прокомментировал игру армейского клуба, высказался о вратарях команды с берегов Невы и ответил на вопрос, может ли прибавить нападающий Евгений Кузнецов.

— Плей-офф, как говорят, оборона выигрывает. В защите надо СКА подсобраться, забивать-то у них есть кому. Оборона — ключик к победе. Вратаря тоже можно включить в оборону.

— Как раз про вратарей. Видите ли вы первого номера у СКА за месяц до начала плей-офф?

— Нет. Столько уже в этой линии у СКА поменялось людей. Я не специалист по вратарям. Такое лучше спрашивать у людей, кто вратарями занимается, тренирует их.

Часто происходит замена вратаря у СКА по ходу матча? Да, меняют. Может не решили, так ещё просматривают всех. До начала плей-офф у СКА осталось 10 матчей. Вот тогда и увидим, кто первый номер.

— Евгений Кузнецов показывает сейчас свой максимум в СКА? Или он ещё может прибавить?

— Я думаю, он ещё прибавит. Если ничего мешать не будет, то однозначно прибавит. Он долго восстанавливался после травмы, ему нужно набрать игровые кондиции. Жду ли от него большего? Ну он один всех же не обыграет. Но та тройка, где он будет играть, точно будет с ним сильнее. Кузнецов — значимая фигура для СКА, — приводит слова Максима Кузнецова «Спорт день за днём».