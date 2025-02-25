Жамнов раскрыл детали разговора с Цыплаковым перед отъездом форварда в НХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов раскрыл детали разговора с нападающим Максимом Цыплаковым, который летом 2024 года перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс».

«Максим спросил мои мысли перед подписанием контракта с «Айлендерс». Я спросил его: «Ты уверен в себе?» Он ответил: «Да». Поэтому я сказал ему: «Тогда действуй». И пожелал ему удачи.

Некоторые команды, которые могли бы играть в стиле, более подходящем для Максима, его не выбрали, поэтому ему пришлось искать команду, которая видела в нём реальный потенциал. У «Айлендерс» было место для него в составе. Исходя из других команд, упомянутых его агентом, я не видел, где у него были бы лучшие возможности. К системе «Айлендерс» нелегко приспособиться, но они обещали ему шанс, и это главное», — приводит слова Жамнова RG.