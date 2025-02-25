Владимир Жарков продлил контракт с «Трактором»

«Трактор» продлил контракт с нападающим Владимиром Жарковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение с 37-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Можно сказать, что Владимир Жарков переживает в Челябинске вторую молодость, проводя очень сильный сезон и полностью соответствуя требованиям Бена Гру. Не секрет, что этот нападающий является душой коллектива, его лидером и примером отношения к делу. Довольны тем, что Владимир остаётся и будет помогать «Трактору» ещё один год», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В нынешнем сезоне Жарков провёл 51 встречу и записал на свой счёт 16 (3+13) очков.