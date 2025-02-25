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«Одна из самых важных дат в истории нашего хоккея». Р. Ротенберг о годовщине победы на ОИ

«Одна из самых важных дат в истории нашего хоккея». Р. Ротенберг о годовщине победы на ОИ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился воспоминаниями от победы на Олимпийских играх по хоккею 2018 года в Пхёнчхане. В финальном матче олимпийского турнира российская сборная в драматичном матче обыграла сборную Германии со счётом 4:3 в овертайме.

«25 февраля 2018 года – одна из самых важных дат в новейшей истории нашего хоккея. Уже семь лет прошло с победного финала Олимпиады в Пхёнчхане, а путь к олимпийскому золоту я хорошо помню до сих пор.

Все, кто причастен к этому триумфу, знают, сколько усилий, времени и эмоций было вложено в подготовку. Борьба за допуск на Игры нашей сборной и отдельных хоккеистов, подбор состава, тяжёлые тренировки, непростой путь к финалу – всё это требовало максимальной отдачи от каждого. Победа в решающей игре стала заслуженной наградой за многомесячную и даже многолетнюю работу.

Особенно трогательным моментом стало награждение, когда вся команда, несмотря на ограничения, дружно исполнила гимн России. Пела вместе с болельщиками, заглушая музыку на стадионе. Это был не просто жест – это была благодарность стране, команде, каждому, кто верил в Россию.

Сегодня, спустя годы, мы снова вспоминаем тот день с благодарностью. Спасибо игрокам, тренерам, врачам, руководству нашей страны и Олимпийского комитета – всем, кто был частью этой истории. Спасибо болельщикам, чья поддержка вдохновляла нас на победу. И, конечно, спасибо судьбе за возможность доказать, что даже в самых сложных условиях можно достичь вершины», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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