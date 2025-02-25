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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин примет участие в матче с «Ладой»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин примет участие в матче с «Ладой»
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Сегодня, 25 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Встреча начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
0 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Манукян (Сёмин, Семёнов) – 02:00 (5x5)     0:2 Неколенко – 10' (5x5)    

Примечательно, что в состав «Салавата Юлаева» вернулся капитан Григорий Панин, который получил перелом рёбер в матче 29 января с «Авангардом». Опытный игрок обороны первоначально проходил восстановление в одной из больниц Омска.

Фото: «Салават Юлаев»

В «Ладе» нападающие Егор Морозов и Андрей Алтыбармакян возвращаются в состав, заменив Максима Березина и Энтони Камару, а стартовым голкипером на матч назначен Константин Волков.

Фото: ХК «Лада»

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