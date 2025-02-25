Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин примет участие в матче с «Ладой»

Сегодня, 25 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Встреча начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Примечательно, что в состав «Салавата Юлаева» вернулся капитан Григорий Панин, который получил перелом рёбер в матче 29 января с «Авангардом». Опытный игрок обороны первоначально проходил восстановление в одной из больниц Омска.

Фото: «Салават Юлаев»

В «Ладе» нападающие Егор Морозов и Андрей Алтыбармакян возвращаются в состав, заменив Максима Березина и Энтони Камару, а стартовым голкипером на матч назначен Константин Волков.

Фото: ХК «Лада»