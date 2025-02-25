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«Авангард» выпустил проморолик к «пацанскому» матчу с «Витязем»

«Авангард» выпустил проморолик к «пацанскому» матчу с «Витязем»
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Пресс-служба «Авангарда» выпустила проморолик к «пацанскому» матчу с «Витязем», который состоится завтра, 26 февраля. Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 16:30 мск. Омский клуб выпустил лимитированную коллекцию одежды с символикой «Авангарда» в ретростиле.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В проморолике приняли участие нападающие «Авангарда» Наиль Якупов и Марк Верба, защитник Дамир Шарипзянов, вратарь Никита Серебряков и главный тренер омского клуба Ги Буше.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном VK-канале клуба.

На данный момент омский клуб провёл 58 матчей и расположился на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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