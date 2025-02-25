«Авангард» выпустил проморолик к «пацанскому» матчу с «Витязем»
Поделиться
Пресс-служба «Авангарда» выпустила проморолик к «пацанскому» матчу с «Витязем», который состоится завтра, 26 февраля. Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 16:30 мск. Омский клуб выпустил лимитированную коллекцию одежды с символикой «Авангарда» в ретростиле.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В проморолике приняли участие нападающие «Авангарда» Наиль Якупов и Марк Верба, защитник Дамир Шарипзянов, вратарь Никита Серебряков и главный тренер омского клуба Ги Буше.
Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном VK-канале клуба.
На данный момент омский клуб провёл 58 матчей и расположился на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
Комментарии
- 25 февраля 2025
-
17:50
-
17:25
-
17:11
-
16:50
-
16:15
-
15:52
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:10
-
13:30
-
13:12
-
12:48
-
12:34
-
11:50
-
11:31
-
11:12
-
10:47
-
10:33
-
09:47
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
00:26
- 24 февраля 2025
-
23:51
-
23:21
-
23:00
-
21:42
-
21:31
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:32