«Авангард» выпустил проморолик к «пацанскому» матчу с «Витязем»

Пресс-служба «Авангарда» выпустила проморолик к «пацанскому» матчу с «Витязем», который состоится завтра, 26 февраля. Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 16:30 мск. Омский клуб выпустил лимитированную коллекцию одежды с символикой «Авангарда» в ретростиле.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В проморолике приняли участие нападающие «Авангарда» Наиль Якупов и Марк Верба, защитник Дамир Шарипзянов, вратарь Никита Серебряков и главный тренер омского клуба Ги Буше.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном VK-канале клуба.

На данный момент омский клуб провёл 58 матчей и расположился на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.