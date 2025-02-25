Артём Манукян забросил шайбу в КХЛ впервые с 26 октября 2021 года

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Идёт первый период — счёт 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл нападающий «Лады» Артём Манукян. Для 26-летнего форварда эта шайба стала первой в КХЛ с 26 октября 2021 года, когда Манукян забил гол в ворота минского «Динамо», выступая за «Адмирал».

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Примечательно, что в состав «Салавата Юлаева» вернулся капитан Григорий Панин, который получил перелом рёбер в матче 29 января с «Авангардом». Опытный игрок обороны первоначально проходил восстановление в одной из больниц Омска.