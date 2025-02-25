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Артём Манукян забросил шайбу в КХЛ впервые с 26 октября 2021 года

Артём Манукян забросил шайбу в КХЛ впервые с 26 октября 2021 года
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Идёт первый период — счёт 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Манукян (Сёмин, Семёнов) – 02:00 (5x5)     0:2 Неколенко (Михайлов) – 09:17 (5x5)     1:2 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 12:44 (5x5)     2:2 Ремпал (Ефремов) – 23:16 (4x5)    

Счёт в матче открыл нападающий «Лады» Артём Манукян. Для 26-летнего форварда эта шайба стала первой в КХЛ с 26 октября 2021 года, когда Манукян забил гол в ворота минского «Динамо», выступая за «Адмирал».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что в состав «Салавата Юлаева» вернулся капитан Григорий Панин, который получил перелом рёбер в матче 29 января с «Авангардом». Опытный игрок обороны первоначально проходил восстановление в одной из больниц Омска.

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