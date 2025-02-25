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«Я ещё до начала сезона говорил». Кожевников оценил перспективы «Сибири» на плей-офф

«Я ещё до начала сезона говорил». Кожевников оценил перспективы «Сибири» на плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах «Сибири» на остаток сезона. Новосибирская команда потерпела пять поражений подряд и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, опережая «Нефтехимик» на шесть очков.

«У «Сибири» взрослая команда, молодёжи нет. Я ещё до начала сезона говорил, что с ними произойдёт. Продержались несколько игр и подсели. Устают они. Им нужна молодая кровь, на мастерстве взрослым хоккеистам тяжело проехать весь сезон. Всем под 40 лет. Уже ничего не сделаешь, потому что это природа. Я к «Сибири» хорошо отношусь, но природу не обмануть.

Скорее всего, в плей-офф они попадут под Челябинск, но они соберутся. Думаю, шансы у них будут и за седьмое место на Востоке побороться. С Челябинском им сложнее всего будет в плей-офф», – цитирует Кожевникова Legalbet.

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