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«Покупаем попкорн». Фетисов — о слухах по рекомендациям МОК допустить россиян до ОИ-2026

«Покупаем попкорн». Фетисов — о слухах по рекомендациям МОК допустить россиян до ОИ-2026
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о слухах по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до Олимпийских игр — 2026.

«Приятная новость. Но мы можем допускать что угодно. На основании чего нас отстранили? И на основании чего нас возвращают? Просто захотелось? Играются немного. Посмотрим. Федерация хоккея отказывается допускать россиян и говорит, чтобы решал МОК. А сейчас МОК говорит, чтобы решала федерация. Дальше подключатся прибалты, скандинавы и канадцы.

Но идёт какое-то движение. Надеюсь, в этом всём присутствует разум. Будем наблюдать. Покупаем попкорн и с интересом смотрим на всю эту ужасную ситуацию. Федерации должны извиниться, а вслед за ними МОК. Чего это вдруг нас решили пустить? Конфликт продолжается. Евросоюз буквально вчера вводит очередной пакет санкций. Это 40 стран — от каждой страны есть представитель во всех федерациях. Они должны извиниться и заплатить компенсацию не только за материальный, но и за моральный ущерб. Всех руководителей федераций мы знаем. Как они будут в глаза смотреть? Будем следить. Хорошая новость, но как она будет реализовываться — вопрос», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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