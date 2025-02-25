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Александр Овечкин объяснил, как пауза на Турнир четырёх наций помогла «Вашингтону»

Александр Овечкин объяснил, как пауза на Турнир четырёх наций помогла «Вашингтону»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что перерыв в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, связанный с проведением Турнира четырёх наций, пошёл на пользу столичной команде. «Вашингтон» выиграл два матча после перерыва с общим счётом 15:6

— «Вашингтон» выиграл два матча после перерыва с общим счётом 15:6, да и команда выглядела явно свежее, чем до паузы. Игроки настолько утомились в первой части сезона?
— Не то что утомились, просто расписание такое, очень много было игр. Понятное дело, усталость накапливалась. И сейчас то, что был перерыв 10-12 дней, сыграло на руку и нам, и всем остальным ребятам, которые не принимали участия в Турнире четырёх наций.

— На ваш взгляд, отдых — это главное, что было нужно «Вашингтону» перед заключительной частью сезона?
— Дай бог, чтобы так и было. Опять же, кто-то выступал на Турнире четырёх наций — там всё было очень насыщенно, очень много тренировок. А здесь у нас получилось так, что удалось отдохнуть, восстановиться и подготовиться ко второй части сезона, — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

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