Александр Овечкин объяснил, как пауза на Турнир четырёх наций помогла «Вашингтону»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что перерыв в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, связанный с проведением Турнира четырёх наций, пошёл на пользу столичной команде. «Вашингтон» выиграл два матча после перерыва с общим счётом 15:6

— «Вашингтон» выиграл два матча после перерыва с общим счётом 15:6, да и команда выглядела явно свежее, чем до паузы. Игроки настолько утомились в первой части сезона?

— Не то что утомились, просто расписание такое, очень много было игр. Понятное дело, усталость накапливалась. И сейчас то, что был перерыв 10-12 дней, сыграло на руку и нам, и всем остальным ребятам, которые не принимали участия в Турнире четырёх наций.

— На ваш взгляд, отдых — это главное, что было нужно «Вашингтону» перед заключительной частью сезона?

— Дай бог, чтобы так и было. Опять же, кто-то выступал на Турнире четырёх наций — там всё было очень насыщенно, очень много тренировок. А здесь у нас получилось так, что удалось отдохнуть, восстановиться и подготовиться ко второй части сезона, — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.