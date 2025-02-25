Нападающий «Сочи» Даниил Сероух подарил клюшку актёру Павлу Прилучному. Ранее форвард снялся в небольшой роли в пятом сезоне сериала «Мажор».

«Ну и Павла Прилучного Даня не оставил без дорогого подарка. В музее ХК «Сочи» ещё нет клюшки автора пента-трика, а у Прилучного уже есть. Хоть один день так пожить бы…» – говорится в телеграм-канале «Сочи».

Хоккеист принял участие в сцене, в которой главный герой Игорь Соколовский в исполнении Павла Прилучного представлял на сочинском инвестиционном форуме свой бизнес-проект. Даниил Сероух был включён в число гостей мероприятия, и специально для него сценаристы написали небольшой эпизод, в котором один из персонажей узнаёт, что перед ним хоккеист, забивший пять голов в одном матче.

Напомним, 27-летний форвард «Сочи» забил пять голов в матче с «Динамо» (5:3). Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым был Алексей Морозов.