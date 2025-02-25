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Салават Юлаев — Лада, результат матча 25 февраля, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

Дубль Ремпала помог «Салавату Юлаеву» одержать волевую победу над «Ладой»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Манукян (Сёмин, Семёнов) – 02:00 (5x5)     0:2 Неколенко (Михайлов) – 09:17 (5x5)     1:2 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 12:44 (5x5)     2:2 Ремпал (Ефремов) – 23:16 (4x5)     3:2 Ремпал (Тодд, Ливо) – 54:18 (5x3)    

Отметим, что к 10-й минуте матча «Лада» вела со счётом 2:0 — голами отметились Артём Манукян и Архип Неколенко. Уфимский клуб обрушил на ворота гостей град атак, в результате чего Деннис Ян сократил отставание в счёте с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевски. В начале второго периода Ремпал забросил шайбу в меньшинстве с великолепной передачи Владислава Ефремова и сравнял счёт. В концовке третьего периода уфимцы получили возможность на большинство в формате «5 на 3», которое реализовал Ремпал и оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Лады» за недавнее поражение со счётом 0:3.

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