Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Ксавье Уэлле. Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.

Ксавье присоединился к «зубрам» перед стартом сезона-2024/2025. В текущем сезоне за 57 матчей Уэлле набрал 24 очка — забросил две шайбы и отдал 22 результативные передачи при положительном коэффициенте полезности «+21». В среднем за матч защитник проводит на льду 21 минуту и 17 секунд. В активе Ксавье 76 силовых приёмов и 91 блокированный бросок.

На данный момент минское «Динамо» провело 57 матчей и расположилось на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ.