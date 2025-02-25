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Гол Никишина на 19-й секунде был засчитан после запроса тренерского штаба «Спартака»

Гол Никишина на 19-й секунде был засчитан после запроса тренерского штаба «Спартака»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)    

На 19-й секунде матча счёт открыл защитник СКА Александр Никишин броском от синей линии. Тренерский штаб «Спартака» взял запрос на помеху вратарю, но после видеопросмотра гол был засчитан. Помеху вратарю оказал собственный защитник красно-белых, который клюшкой сбил с ног Артёма Загидуллина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартаку» удалось отстоять в меньшинстве и сравнять счёт на третьей минуте матча.

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