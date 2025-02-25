Вратарь СКА Артемий Плешков пропустил шайбу с отрицательного угла от игрока «Спартака»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)
В середине первого периода голом с отрицательного угла отметился нападающий «Спартака» Александр Пашин. Форвард бросил шайбу из-за лицевой линии, а она ударилась о щитки голкипера СКА Артемия Плешкова и юркнула в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Примечательно, что тренерский штаб СКА не стал менять голкипера после грубой ошибки.
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