Вратарь СКА Артемий Плешков пропустил шайбу с отрицательного угла от игрока «Спартака»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 2:2.

В середине первого периода голом с отрицательного угла отметился нападающий «Спартака» Александр Пашин. Форвард бросил шайбу из-за лицевой линии, а она ударилась о щитки голкипера СКА Артемия Плешкова и юркнула в ворота.

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Примечательно, что тренерский штаб СКА не стал менять голкипера после грубой ошибки.