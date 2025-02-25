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Александр Никишин установил рекорд СКА по голам защитников

Александр Никишин установил рекорд СКА по голам защитников
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 4:2 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)    

Защитник СКА Александр Никишин по ходу первого периода отметился дублем. Игрок обороны забросил 47-ю шайбу за петербургский клуб и установил новый рекорд СКА по голам защитников. Никишин побил прежний рекорд, принадлежавший Дмитрию Калинину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ на счету Никишина 311 неполных матчей, в которых игрок обороны набрал 183 (58+125) очка.

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