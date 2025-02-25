Александр Никишин установил рекорд СКА по голам защитников

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 4:2 в пользу красно-белых.

Защитник СКА Александр Никишин по ходу первого периода отметился дублем. Игрок обороны забросил 47-ю шайбу за петербургский клуб и установил новый рекорд СКА по голам защитников. Никишин побил прежний рекорд, принадлежавший Дмитрию Калинину.

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Всего в КХЛ на счету Никишина 311 неполных матчей, в которых игрок обороны набрал 183 (58+125) очка.