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«Спартак» ведёт у СКА со счётом 4:2 после первого периода, Никишин и Пашин оформили дубли

«Спартак» ведёт у СКА со счётом 4:2 после первого периода, Никишин и Пашин оформили дубли
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». После первого периода — счёт 4:2 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

Дублями отметились защитник СКА Александр Никишин и нападающий «Спартака» Александр Пашин. Ещё по голу в составе красно-белых забили Александр Беляев и Герман Рубцов. Отметим, что одна из шайб Пашина была заброшена с отрицательного угла. Примечательно, что оба стартовых голкипера так и не были заменены по ходу первого периода. Ворота СКА защищает Артемий Плешков, голкипер «Спартака» Артём Загидуллин.

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