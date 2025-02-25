«Спартак» ведёт у СКА со счётом 4:2 после первого периода, Никишин и Пашин оформили дубли
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». После первого периода — счёт 4:2 в пользу красно-белых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5) 2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5) 2:6 Пашин – 28:43 (5x5) 2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)
Дублями отметились защитник СКА Александр Никишин и нападающий «Спартака» Александр Пашин. Ещё по голу в составе красно-белых забили Александр Беляев и Герман Рубцов. Отметим, что одна из шайб Пашина была заброшена с отрицательного угла. Примечательно, что оба стартовых голкипера так и не были заменены по ходу первого периода. Ворота СКА защищает Артемий Плешков, голкипер «Спартака» Артём Загидуллин.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2025
-
20:56
-
20:48
-
20:35
-
20:16
-
20:10
-
20:05
-
19:45
-
19:40
-
19:21
-
19:10
-
18:15
-
17:50
-
17:25
-
17:11
-
16:50
-
16:15
-
15:52
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:10
-
13:30
-
13:12
-
12:48
-
12:34
-
11:50
-
11:31
-
11:12
-
10:47
-
10:33
-
09:47
-
09:15
-
09:00