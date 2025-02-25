«Спартак» ведёт у СКА со счётом 4:2 после первого периода, Никишин и Пашин оформили дубли

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». После первого периода — счёт 4:2 в пользу красно-белых.

Дублями отметились защитник СКА Александр Никишин и нападающий «Спартака» Александр Пашин. Ещё по голу в составе красно-белых забили Александр Беляев и Герман Рубцов. Отметим, что одна из шайб Пашина была заброшена с отрицательного угла. Примечательно, что оба стартовых голкипера так и не были заменены по ходу первого периода. Ворота СКА защищает Артемий Плешков, голкипер «Спартака» Артём Загидуллин.