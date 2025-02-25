Козлов — о победе «Салавата» над «Ладой»: все были мотивированы, чтобы выправить ситуацию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ладой» (3:2) и заявил о высокой мотивации игроков уфимского клуба, которые были нацелены прервать трёхматчевую серию поражений.

– Хороший матч с первой до последней минуты, несмотря на то что пропустили курьёзные голы. Ребята держали удар, были хорошие атаки. Здорово, что в конце реализовали большинство и победили. «Лада» — неплохой соперник, габаритный, хорошо держит шайбу. Бывают такие моменты, когда игра не так складывается, как хотелось бы. Но ребята проявляют характер и продолжают играть.

– Был ли особый настрой после трёх поражений подряд? Где-то с седьмой минуты взяли игру под свой контроль.

– Думаю, мы взяли игру под свой контроль пораньше, с первой смены. Несмотря на то что пропустили, продолжали прессинговать и атаковать. У спортсменов есть амбиции, никто не любит проигрывать. Все сегодня были мотивированы, чтобы выправить ситуацию, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.