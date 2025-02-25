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Козлов — о победе «Салавата» над «Ладой»: все были мотивированы, чтобы выправить ситуацию

Козлов — о победе «Салавата» над «Ладой»: все были мотивированы, чтобы выправить ситуацию
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ладой» (3:2) и заявил о высокой мотивации игроков уфимского клуба, которые были нацелены прервать трёхматчевую серию поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Манукян (Сёмин, Семёнов) – 02:00 (5x5)     0:2 Неколенко (Михайлов) – 09:17 (5x5)     1:2 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 12:44 (5x5)     2:2 Ремпал (Ефремов) – 23:16 (4x5)     3:2 Ремпал (Тодд, Ливо) – 54:18 (5x3)    

– Хороший матч с первой до последней минуты, несмотря на то что пропустили курьёзные голы. Ребята держали удар, были хорошие атаки. Здорово, что в конце реализовали большинство и победили. «Лада» — неплохой соперник, габаритный, хорошо держит шайбу. Бывают такие моменты, когда игра не так складывается, как хотелось бы. Но ребята проявляют характер и продолжают играть.

– Был ли особый настрой после трёх поражений подряд? Где-то с седьмой минуты взяли игру под свой контроль.
– Думаю, мы взяли игру под свой контроль пораньше, с первой смены. Несмотря на то что пропустили, продолжали прессинговать и атаковать. У спортсменов есть амбиции, никто не любит проигрывать. Все сегодня были мотивированы, чтобы выправить ситуацию, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

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