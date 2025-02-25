«Вашингтон» — «Калгари»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

В ночь на 26 февраля в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Калгари Флэймз». Игра начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Калгари» с 62 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и девятую в Западной конференции. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 84 очками.

В предыдущих матчах «Вашингтон» дома разгромил «Эдмонтон» со счётом 7:3, а «Калгари» обыграл в домашнем матче «Сан-Хосе» со счётом 3:2.