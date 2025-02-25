«Вашингтон» — «Калгари»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск
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В ночь на 26 февраля в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Калгари Флэймз». Игра начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Калгари» с 62 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и девятую в Западной конференции. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 84 очками.
В предыдущих матчах «Вашингтон» дома разгромил «Эдмонтон» со счётом 7:3, а «Калгари» обыграл в домашнем матче «Сан-Хосе» со счётом 3:2.
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