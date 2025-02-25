Плешков был заменён после хет-трика Пашина в ворота СКА в середине второго периода
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт второй период — счёт 6:2 в пользу красно-белых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5) 2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5) 2:6 Пашин – 28:43 (5x5) 2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)
В середине второго периода хоккеисты «Спартака» забросили две шайбы менее чем за 40 секунд и отправили на скамейку запасных стартового голкипера СКА Артемия Плешкова. Шестым голом в ворота петербургского клуба нападающий «Спартака» Александр Пашин оформил хет-трик. В воротах СКА появился Егор Заврагин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что дублем в составе СКА отметился защитник Александр Никишин.
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