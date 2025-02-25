Плешков был заменён после хет-трика Пашина в ворота СКА в середине второго периода

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт второй период — счёт 6:2 в пользу красно-белых.

В середине второго периода хоккеисты «Спартака» забросили две шайбы менее чем за 40 секунд и отправили на скамейку запасных стартового голкипера СКА Артемия Плешкова. Шестым голом в ворота петербургского клуба нападающий «Спартака» Александр Пашин оформил хет-трик. В воротах СКА появился Егор Заврагин.

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Отметим, что дублем в составе СКА отметился защитник Александр Никишин.