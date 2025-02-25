Заменённый вратарь СКА Плешков сломал клюшку об стену в подтрибунном помещении

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Идёт второй период — счёт 6:2 в пользу красно-белых.

В середине второго периода хоккеисты «Спартака» забросили две шайбы менее, чем за 40 секунд и отправили на скамейку запасных стартового голкипера СКА Артемия Плешкова. Разъярённый неудачным матчем и шестью пропущенными шайбами голкипер со злостью нанёс несколько ударов клюшкой о стену в подтрибунном помещении и сломал её.

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Шестым голом в ворота петербургского клуба нападающий «Спартака» Александр Пашин оформил хет-трик.