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Торпедо — ЦСКА, результат матча 25 февраля, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Нестеров, Соркин) – 05:59 (5x4)     0:2 Гурьянов (Нестеров, Касселс) – 18:07 (5x5)     1:2 Орлов – 42:29 (5x5)     1:3 Долженков (Охотюк) – 56:28 (5x5)     2:3 Тертышный (Фирстов, Филлипс) – 56:56 (5x5)    

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев, которому ассистировали Никита Нестеров и Максим Соркин. Под занавес первого периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. В начале третьего периода Михаил Орлов размочил счёт. В концовке матча команды обменялись заброшенными шайбами — в составе ЦСКА гол забил Кирилл Долженков, а за «Торпедо» отличился Никита Тертышный.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Торпедо».

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