В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.
На шестой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев, которому ассистировали Никита Нестеров и Максим Соркин. Под занавес первого периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. В начале третьего периода Михаил Орлов размочил счёт. В концовке матча команды обменялись заброшенными шайбами — в составе ЦСКА гол забил Кирилл Долженков, а за «Торпедо» отличился Никита Тертышный.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Торпедо».
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